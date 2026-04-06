'FALEMOS' regressa com um mês dedicado ao livro e à leitura na Madeira

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro (DRABL) promove, entre os dias 6 e 30 de Abril, a 2.ª edição do FALEMOS – Festival do Livro e da Leitura da Madeira. O evento, organizado no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, engloba iniciativas para todos os públicos, a propósito de livros, leitura e literatura.

Além de momentos de partilha e interação, o Festival será uma oportunidade de divulgação do vasto acervo bibliográfico da DRABL e dos serviços do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM), disponíveis à população.

A sessão pública de apresentação do FALEMOS – Festival do Livro e da Leitura da Madeira teve lugar hoje, 6 de abril, no auditório do ABM, com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e do director regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, Nuno Mota.

Na ocasião, Eduardo Jesus sublinhou a relevância do FALEMOS enquanto projecto estruturante para a Região, afirmando que “este Festival é uma demonstração clara do compromisso do Governo Regional com a promoção da leitura, da literacia e do acesso democrático ao conhecimento, envolvendo públicos de todas as idades e valorizando o papel das bibliotecas enquanto espaços vivos da comunidade”.

Segundo o governante citado em nota de imprensa, “o FALEMOS não é apenas um conjunto de actividades culturais, é um projeto que cruza educação, cultura e inclusão, criando oportunidades para que bebés, crianças, jovens e adultos desenvolvam uma relação próxima com os livros e com a leitura”.

Eduardo Jesus destacou ainda que “o vasto acervo bibliográfico existente na Região merece ser cada vez mais conhecido e utilizado, e iniciativas como esta permitem aproximar os cidadãos do património documental e literário que lhes pertence”.

O secretário com a tutela da Cultura realçou igualmente a diversidade da programação e as parcerias estabelecidas, considerando que “a presença de autores, formadores, artistas e projectos inovadores, aliada à colaboração com escolas, universidades e associações culturais, transforma o FALEMOS num verdadeiro espaço de encontro entre cultura, criatividade e aprendizagem”.

Durante cerca de um mês, o FALEMOS vai oferecer oficinas, palestras, para famílias, atividades com escolas, formação, sessões especiais com autores, além de momentos musicais e diversas iniciativas de promoção do livro e da leitura. Todas as semanas oferecemos sessões famílias com bebés e crianças. Destacamos também um encontro de partilha e discussão de livros para jovens até aos 16 anos, bem como as primeiras edições noturnas da “Silent Book Party”, um espaço para leitura livre na nossa biblioteca.

As salas de leitura geral e infantojuvenil vão estar abertas em horário alargado, encerrando à sexta-feira às 22 horas e ao sábado às 20 horas.

Nos primeiros dias do festival, ainda de interrupção lectiva, estão a decorrer as oficinas de Ciência e Tecnologia para crianças e jovens entre os 8 e os 16 anos, numa parceria com o departamento de Física e Matemática da Universidade da Madeira. Também nestas datas decorre o projecto “Fica On nas Férias” e um workshop de Física e Tecnologia para jovens e adultos a partir dos 16 anos, promovido pelo Departamento de Física da Universidade da Madeira.

Nas propostas desta semana destaca-se, nos dias 9 e 10 de Abril, a presença de uma editora independente, com foco na literatura para bebés. A UPA editora vai oferecer formação e duas sessões interactivas para bebés e famílias, uma no ABM e outra na Biblioteca Municipal de Santa Cruz.

A 10 e 11 de Abril, o FALEMOS recebe Joana Rita Sousa, especialista em filosofia, autora do livro “Como desenvolver o pensamento crítico das crianças” e criadora do projecto #ClubeDePerguntas. Esta convidada promove um momento de formação para técnicos e uma oficina para famílias. Ainda no dia 10 de Abril há espaço para um momento musical com a participação de um grupo de alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode.

Na segunda semana, além de um momento de partilha sobre o projeto “Gestuar Histórias, promovido em parceria com a Direção Regional da Educação, destacamos as sessões de histórias do projeto “A Biblioteca vai à Escola” e com o Centro Psicopedagógico da Sagrada Família, além de palestras de divulgação da instituição abertas ao público e uma apresentação especial de piano dedicada ao “Som do Mangá”.

Em foco entre 16 e 18 de Abril estão as sessões com o autor Nuno Caravela, conhecido do público mais jovem pela autoria de diversos livros, entre os quais a coleção “O Bando das Cavernas”. Nuno Caravela promove sessões nas escolas EB1/PE Visconde Cacongo, na EB2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, na EB2,3 do Caniço e na Biblioteca Municipal da Calheta, com alunos da EBS/PE da Calheta.

No dia 17 de Abril assinalamos o trabalho desenvolvido junto da Rede Regional de Bibliotecas, uma sessão de balanço sobre a implementação do Acordo de Cooperação para a valorização e promoção das bibliotecas municipais da Rede Regional de Bibliotecas Públicas da Madeira (RRBP), seguida da cedência de duas colecções de livros às bibliotecas municipais da RRBP.

No sábado, dia 18 de Abril, às 16 horas, no ABM há sessão de autógrafos com o autor Nuno Caravela. Ainda no dia 18 de Abril, ao final da tarde, recebemos Sandra Cardoso, do projecto “A Biqueira”, na sala de leitura geral do ABM, para a preparação e partilha de uma receita, rodeada pelos livros do nosso fundo local.

A terceira semana do evento inclui uma visita à exposição de artes plásticas, “Além da Noite Estrelada”, patente na Sala de Leitura Geral, que reúne um conjunto de recriações e interpretações da obra de Vincent van Gogh, realizadas no âmbito do trabalho pedagógico desenvolvido no Estabelecimento Prisional do Funchal, parceiro do ABM através do projeto “Liberdade de Ler”.

No dia 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, abre ao público às 17 horas, no átrio do ABM, a exposição “Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural”. O projecto expositivo procura celebrar o papel criativo de Luiza Clode e o seu contributo no campo da Literatura e do estudo da expressão gráfica infantil, colocando em diálogo diferentes documentos pessoais da homenageada, mas também do acervo do ABM.

A exposição conta com a colaboração do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. No mesmo dia, pelas 20 horas, o destaque vai para a presença de Mariana Alvim, mediadora do podcast “Vale a Pena”, que vai gravar ao vivo um dos episódios, com a convidada especial, a autora madeirense Valentina Silva Ferreira.

No dia 24 de Abril o destaque vai para uma conversa mediada pelo professor e actor Sandro Nóbrega com Mariana Alvim. A conhecida jornalista e locutora de rádio portuguesa vem falar-nos um pouco sobre os seus projetos de promoção do livro e mediação leitora. A noite termina com um espetáculo de jazz promovido pelo quarteto Melro Preto.

A última semana do FALEMOS oferece um momento interactivo de promoção de projectos e estratégias de conservação preventiva do património documental e bibliográfico, a cargo da equipa de Conservação e Restauro da DRABL.

No dia 30 de Abril, o festival encerra com a apresentação do projecto Dialetos Poéticos, um espectáculo pela voz do Poeta da Cidade, que procura “mostrar que a poesia não se descobre nem está presente apenas nos livros”.

A sessão poética, pelos poemas que mais marcaram o percurso do Poeta da Cidade, é guiada pelo cordão narrativo da descoberta da poesia de Miguel Torga e José Régio através da música de Sam The Kid e da palavra dita de Napoleão Mira.

A primeira sessão é no turno da manhã, para alunos da Escola Secundária Francisco Franco. O espectáculo final é no auditório do ABM, às 19 horas, assinalando o encerramento do FALEMOS.

Concebido e executado através da Direção de Serviços de Comunicação e Acesso, o Festival pretende assinalar o mês dedicado ao Livro e aos Direitos de Autor, criando um cartaz diferenciador junto da Comunidade.

“Queremos que este seja um Festival vivido por todos, um convite aberto à descoberta de novos livros, novas ideias e novas formas de olhar para a leitura como prazer e como instrumento de desenvolvimento pessoal e social”, concluiu o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, apelando à participação da população.