Semana marcada por 28 detenções e uma vítima mortal nas estradas da Região

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira divulgou, esta manhã, o balanço da sinistralidade rodoviária referente às datas 3 a 9 de Abril de 2026, período durante o qual foram registados 63 acidentes na Região Autónoma da Madeira, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros, um ferido grave e uma vítima mortal.

O concelho do Funchal voltou a concentrar o maior número de ocorrências, com 24 acidentes, seguido de Santa Cruz (7), Câmara de Lobos e Santana (6 respectivamente) e Calheta (5). A única vítima mortal foi registada no concelho de Santana.

Morreu o homem que sofreu despiste de mota em Santana Morreu o homem que sofreu um despiste de mota, esta tarde, no Túnel do Cortado, em Santana. De acordo com informações recolhidas, a mota terá embatido contra uma parede do túnel, projectando a vítima cerca de 20 metros e provocando uma paragem cardiorespiratória.

No que diz respeito à tipologia dos acidentes, as colisões foram as mais frequentes, com um total de 38 ocorrências, seguidas dos despistes (18), outros tipos de acidentes (6) e um atropelamento.

Relativamente à actividade operacional, a PSP levou a cabo as habituais acções de fiscalização rodoviária, das quais resultaram 28 detenções por crimes rodoviários. A maioria diz respeito à condução sob o efeito do álcool, com 22 detenções, seguindo-se cinco por condução sem habilitação legal e uma por desobediência, relacionada com condução com carta apreendida.