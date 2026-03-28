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Mulher de 28 anos é vítima mortal de violência doméstica em Castelo de Vide

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Foto Shutterstock

Uma mulher, de 28 anos, foi hoje morta na casa onde residia em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, tendo o homicida fugido, revelaram à agência Lusa fontes policiais e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse ter recebido o alerta, às 11:43, para "um cenário de homicídio" de uma mulher, de 28 anos, no seu domicílio, numa rua de Castelo de Vide.

"A mulher não apresentava ferimentos externos e o óbito foi atestado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre", do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), relatou, referindo que, às 15:30, o corpo ainda se encontrava no local.

Em declarações à Lusa, fonte da PJ, polícia de investigação criminal que foi alertada às 13:30, confirmou ter tomado conta da ocorrência e disse tratar-se de "um homicídio em contexto de violência doméstica".

"Há um relacionamento entre o homicida, que não estará no local, e a vítima", sublinhou, referindo que a PJ está a efetuar diversas diligências investigatórias.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR disse que foi alertada para este caso às 11:45.

"Confirmo que há uma vítima mortal, uma mulher. Foi acionado o piquete da Polícia Judiciária e vão ser feitos exames, nomeadamente autópsia, para apurar a causa da morte", limitou-se a acrescentar a GNR.

No local, está montado um dispositivo da GNR e também da Polícia Judiciária (PJ).

Para esta ocorrência foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por oito veículos, entre bombeiros, GNR, PJ e INEM, não só com a VMER, mas também com uma equipa de apoio psicológico em crise, para "ajudar os familiares", disse o comando sub-regional da Proteção Civil.

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