Carlos e Camilla casaram há 21 anos

Após anos de desencontros, divórcios e muita ‘tinta’ na comunicação social, eis que Carlos e Camilla Parker-Bowles casaram, no dia 9 de Abril de 2001. Foi um acontecimento à escola mundial, que o DIÁRIO não deixou passar em branco.

O enlace não foi envolto no ‘conto de fadas’ como o casamento de Carlos com Diana, mas ao menos, desta feita, aquele que viria a ser o Rei de Inglaterra estava a casar com a mulher que sempre amou.

As testemunhas do casamento foram os príncipes William e Harry, filhos de Carlos e Diana, e os filhos de Camilla: Tom e Laura. A cerimónia civil apenas contou com a presença de 23 pessoas, não contando com a presença da Rainha Isabel II. Seguiu-se então a bênção religiosa, na qual participou então a monarca. A festa foi discreta, mesmo tendo contado com cerca de 20 mil pessoas que acorreram ao Castelo de Windsor, na tentativa de vislumbrar os noivos.

Esta aura de discrição visava proteger Camilla, que não gozava de grande popularidade, tendo em conta a sua história com a princesa Diana, essa sim adorada pelo povo. Mesmo assim, as lojas das redondezas venderam muitos produtos com a cara do novo casal, embora bem longe dos números alcançados no primeiro casamento de Carlos.