Carlos Cabreiro nomeado director nacional da Polícia Judiciária
Carlos Cabreiro, até agora diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), foi hoje nomeado diretor nacional da Polícia Judiciária, anunciou hoje o Governo.
A informação foi hoje divulgada através de uma nota do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que já tinha adiantado, em declarações no final da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, que aprovou o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025, que o nome seria conhecido ainda hoje.
Carlos Cabreiro, de 59 anos, coordenador superior de investigação criminal, é natural de Miranda do Douro, licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduado em guerra de informação pela Academia Militar.
Está na Polícia Judiciária desde 1991, segundo a nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.