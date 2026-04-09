Assembleia vai avaliar proposta de Carlos Silva para sessão plenária no Porto Santo

O deputado Carlos Silva (JPP) desafiou, hoje, um desafio à Assembleia Legislativa da Madeira para a realização de uma sessão plenária na ilha do Porto Santo, algo que seria inédito. O parlamentar reconheceu que esta iniciativa representaria "um dispêndio financeiro" mas que é plenamente justificável numa altura em que estão a ser celebrados os 50 anos da Autonomia e da Constituição, bem como uma atenção para os problemas que afectam a população da segunda ilha do arquipélago. No final desta intervenção, a presidente do parlamento, Rubina Leal, disse que tomou nota da proposta e que a vai colocar em discussão na próxima conferência de representantes dos partidos.

A intervenção de Carlos Silva versou sobre o Porto Santo, que descreveu duas promessas não cumpridas pelo PSD: as ligações aéreas semanais para o continente; a recuperação da esquadra da PSP; e as obras de recuperação do complexo desportivo José Lino Pestana. O deputado do JPP denunciou uma mentira, a de que apenas a Câmara de Santa Cruz não construiu habitação nos últimos anos. A este respeito, garantiu que, com excepção da Câmara do Funchal, as outras autarquias também pouco ou nada fizeram neste capítulo. Além disso, explicou que a autarquia de Santa Cruz manteve sempre apoios à recuperação de habitações degradadas.

Por fim, Carlos Silva expôs a "trapalhada" da construção da nova unidade de saúde do Porto Santo, que "de adiamento em adiamento continua no esqueleto" e com uma derrapagem financeira, passando de uma estimativa de custo de 10 a 12 milhões de euros para mais de 40 milhões de euros.