RD Congo venceu e ocupa vaga no Mundial, no grupo de Portugal

A República Democrática do Congo garantiu na terça-feira a segunda presença num Campeonato do Mundo de futebol, ao vencer a Jamaica, por 1-0, no play-off intercontinental de acesso à competição em que irá integrar o grupo de Portugal.

Em Guadalajara, no México, um golo do defesa Axel Tuanzebe, no prolongamento, aos 100 minutos, assegurou o triunfo e a qualificação dos congoleses, que chegaram a esta 'repescagem' depois de terem ultrapassado o play-off da confederação africana (CAF).

Esta será a segunda participação da seleção africana num Mundial, 52 anos depois de ter disputado o Alemanha1974 ainda como Zaire, sendo que na altura não passou da fase de grupos, perdendo as três partidas, com Escócia, Jugoslávia e Brasil.

A República Democrática do Congo é a 47.ª e penúltima seleção apurada para a competição que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, ficando apenas a faltar o vencedor do outro duelo do play-off intercontinental, entre Iraque e Bolívia, que jogam na cidade mexicana de Monterrey, a partir das 04:00 (hora em Lisboa) de hoje.

Os congoleses juntam-se a Portugal, Colômbia e Uzbequistão no Grupo K e vão mesmo apadrinhar a estreia lusa, em 17 de junho, em Houston.

A seleção nacional irá depois defrontar os uzbeques, em 23 de junho, novamente em Houston, e os colombianos, no dia 27 do mesmo mês, em Miami.

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.