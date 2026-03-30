Vandalismo impede distribuição de alimentos a famílias carenciadas no Caniço

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, denunciou, na sua página do Facebook, episódios recentes de vandalismo que têm dificultado a distribuição de apoio alimentar a famílias carenciadas no Caniço.

Segundo o autarca, a porta das instalações da associação, localizadas na urbanização das Figueirinhas, foi alvo de sabotagem por duas vezes na última semana, tendo sido colocada cola na fechadura, impedindo o acesso ao espaço.

A publicação explica que a associação ADRA, em parceria com a referida junta de freguesia, todos os meses distribui cerca de 100 cabazes de alimentos a famílias referenciadas, com carência económica comprovada. "Não se trata de um favor. Trata-se de uma resposta a necessidades reais. Por trás de cada um destes cabazes, há famílias. Por trás de cada um destes cabazes, há crianças, há idosos, há pessoas que dependem também disto para viver", refere na publicação.

A situação obrigou à substituição da fechadura em ambas as ocasiões, atrasando a distribuição mensal dos cabazes alimentares: "Duas vezes em que a fechadura tem vindo a ser substituída. Duas vezes em que se está a tentar impedir que famílias recebam aquilo de que necessitam. Não se trata de uma “brincadeira”. Não se trata de um acto menor. Trata-se de um acto que ataca directamente as pessoas que mais necessitam. Trata-se de uma falta de humanidade que não se pode aceitar", diz Milton Teixeira, acrescentando que quem fez estes actos de vandalismo não está apenas a prejudicar a ADRA, mas também as pessoas.

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço garante que "não vai deixar que isto continue a acontecer", referindo que continuará a apresentar queixa junto da Polícia de Segurança Pública, assegurando que não permitirá que o trabalho da associação seja comprometido.

A terminar, o responsável deixa ainda um apelo ao bom senso, reforçando que, numa comunidade, "ajudar deve ser a regra e nunca um obstáculo".