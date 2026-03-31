Teleférico do Funchal reinventa-se e torna-se o único em Portugal com piso de vidro

O Teleférico do Funchal, explorado pela Madeira Cable Car, prepara-se para abrir portas no início do mês de Abril com a sua capacidade reforçada e uma nova atracção turística.

Foto Rui Silva / ASPRESS

Depois de uma interrupção de três meses para obras de ampliação, remodelação e modernização, a infra-estrutura apresenta agora um aumento das 39 cabines para 44, com capacidade para 900 pessoas por hora, mais 200 do que antes da ampliação.

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A grande inovação surge nas cinco novas cabines, que contam com pisos de vidro, uma nova atracção turística denominada 'Glass Floor Experience'.

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Trata-se de uma oferta única em Portugal e na União Europeia, conforme destaca o administrador da Madeira Cable Car, João-José de Freitas: "É algo único não só em Portugal, mas também na Europa. O 'Glass Floor Experience', que, especialmente sobre a malha urbana do Funchal, proporciona uma vista panorâmica a 360 graus ainda mais interessante do que a das cabines normais. É um produto direccionado para um segmento diferente. Temos assistido, nos últimos anos, a uma mudança no perfil do turismo na Madeira. Anteriormente predominavam visitantes alemães e ingleses numa faixa etária mais avançada, hoje vemos cada vez mais pessoas com espírito aventureiro, o que não era tão comum. O teleférico acompanha essa evolução ao introduzir um produto que esperamos que se torne icónico na Madeira."

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Os bilhetes para o 'Glass Floor Experience' terão o custo de entre 26 (apenas ida) a 32 euros (ida e volta). Já os bilhetes para as cabines normais têm o valor de 16 (apenas ida) e 22 euros (ida e volta).

Além da ampliação e remodelação, foi feita a modernização do equipamento, com a substituição do cabo principal e do motor do teleférico, assim como da substituição do cabo de telecomunicações do sistema de controlo. Alterações que tornam a insfra-estrutura mais sustentável e capaz de dar resposta ao aumento da capacidade.

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A intervenção de extensão do teleférico que liga a zona do Almirante Reis ao Monte contou com a instalação de duas novas torres, uma no início do percurso, na zona baixa da cidade, e outra no final do percurso.