Exército de Israel anuncia vaga de ataques "em grande escala" contra Teerão

O Exército de Israel comunicou hoje ter concluído uma vaga de ataques "em grande escala" contra vários alvos no Irão, sem fornecer mais detalhes.

Numa mensagem publicada na plataforma de mensagens Telegram, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que estes bombardeamentos visaram "infraestruturas do regime de terror iraniano" e mencionaram Isfahan, no centro do país, como um dos alvos.

Ainda não é conhecido o alcance dos ataques.

Isfahan é um ponto-chave para a infraestrutura energética e militar iraniana, onde está albergada uma central de enriquecimento de urânio.

Desde que os Estados Unidos e Israel lançaram o ataque conjunto contra Teerão no dia 28 de fevereiro, que desencadeou o atual conflito, os bombardeamentos têm sido contínuos.

A Guarda da Revolução Islâmica iraniana afirmou também ter lançado uma nova onda de mísseis e drones contra Israel e contra alvos norte-americanos nos países do Golfo Pérsico.