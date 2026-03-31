Jamaica quer surpreender RDCongo e juntar-se ao grupo de Portugal

O selecionador da Jamaica disse que a equipa pode surpreender a República Democrática do Congo (RDCongo) na final do apuramento para o Mundial2026 de futebol, com um lugar no grupo de Portugal em disputa.

"Temos medo da seleção da República Democrática do Congo? Bem, David contra Golias é a minha história favorita na Bíblia. Estamos confiantes de que podemos surpreender", disse Rudolph Speid, a rir, durante uma conferência de imprensa, na segunda-feira.

A Jamaica derrotou a Nova Caledónia (1-0) na quinta-feira e vai hoje defrontar os africanos na final do 'play-off' intercontinental, no Estádio Akron, em Guadalajara, no oeste do México.

Os 'Reggae Boyz', como é conhecida a seleção de futebol masculino jamaicana, procuram a sua segunda participação num Campeonato do Mundo, tendo a primeira sido em França em 1998.

"Já estivemos num Mundial antes, por isso presumo que aquele jogo de qualificação também tenha sido muito importante, assim como este de hoje. Sabemos que a Jamaica está ansiosa por isso e precisamos de lhes dar um motivo para sorrir. É para isso que estamos aqui", disse.

Speid, que assumiu o comando da seleção jamaicana como selecionador interino em novembro, afirmou que a equipa está motivada pela possibilidade de fazer história.

"É um esforço coletivo: jogadores e equipa técnica. Sabemos da importância da partida não só para o nosso país, mas também para eles, pelo orgulho pessoal e pelo que querem alcançar nas suas carreiras. Estão conscientes do que está em jogo e vão dar tudo de si amanhã", concluiu.

Já o selecionador da RDCongo, o francês Sébastien Desabre, afirmou que o jogo contra a Jamaica é a etapa final de uma jornada complexa que durou três anos.

"Foi uma longa campanha de qualificação e aqui estamos nós, perante a etapa final, que é geralmente a mais difícil. Sabemos que vamos jogar esta partida por todo o país e por todos os que nos apoiaram", disse aos jornalistas.

"Queremos continuar a avançar para demonstrar que o futebol congolês está ao mesmo nível de outras nações, que este é um grande país do futebol e que temos muito bons jogadores", acrescentou Desabre.

A RDCongo procura o apuramento para o segundo Campeonato do Mundo, após a participação na Alemanha em 1974, onde competiu com o nome de Zaire.

"É a esperança de todo um país, de toda uma geração de congoleses que não teve a oportunidade de ver a sua seleção num Mundial. Isto representa também o culminar de todo o trabalho que realizámos nas eliminatórias", declarou Desabre.

O vencedor do jogo apura-se para o Mundial2026 e será o primeiro adversário de Portugal no Grupo K, em 17 de junho, em Houston.

A seleção portuguesa vai depois defrontar o Uzbequistão, em 23 de junho, novamente em Houston, e a Colômbia, no dia 27 do mesmo mês, em Miami.

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.