JPP lamenta colapso da Capela de Nossa Senhora da Vida

O Juntos Pelo Povo (JPP) veio ontem, em comunicado de imprensa, lamentar o colapso da Capela de Nossa Senhora da Vida, na freguesia da Fajã do Mar, concelho da Calheta.

Lembram que, há praticamente um mês, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), apresentaram um voto de protesto, exigindo que as autoridades “salvassem o que ainda poderia ser salvo da capela”, mas PSD/CDS chumbaram a iniciativa com o argumento de que “a fé não se circunscreve a quatro paredes”.

Para a maioria governativa o património edificado “pode ser destruído e voltar a ser construído, que é a mesma coisa, na lógica do nada se perde, tudo se transforma”, lamentou o deputado do JPP, Basílio Santos, natural da Calheta, que ainda assim reconheceu que o espólio já havia sido retirado e colocado no Convento de Santa Clara.

Também a Associação de Defesa do Património da Madeira (GENUS), em Fevereiro, manifestou “a esperança de que as entidades competentes e os respetivos proprietários possam agir com brevidade, assegurando a preservação e valorização deste importante testemunho do património religioso da Madeira”. Mas nada foi feito desde então, registou o JPP..