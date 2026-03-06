Genus lamenta colapso da fachada principal da Capela de Nossa Senhora da Vida

A Genus – Associação de Defesa do Património da Madeira manifesta "o seu pesar pelo colapso da fachada principal da Capela de Nossa Senhora da Vida".

"Este trágico evento, resultado de um processo contínuo e severo de erosão do talude que servia de fundação ao monumento, representa não apenas a queda de uma estrutura física, mas uma ferida aberta na identidade cultural e na memória histórica da nossa comunidade", diz em comunicado.

Acrescenta que "a Capela de Nossa Senhora da Vida sucumbiu à degradação geológica que há muito ameaçava a sua integridade". Perante esta ocorrência, sustenta, "a Genus - Associação de Defesa do Património da Madeira considera imperativo que este momento não seja encarado com resignação, mas como um catalisador para uma acção coordenada e decisiva".

Neste sentido, a Genus - Associação de Defesa do Património da Madeira "dirige um apelo veemente à Câmara Municipal da Calheta e às demais entidades com tutela sobre o património e as infraestruturas regionais".

Urge a constituição imediata de uma mesa de diálogo técnico que identifique soluções técnicas para a salvaguarda da capela, ou no limite para a sua transladação. A inacção perante o aviso da natureza não pode continuar a ser a norma; a preservação do que resta deste pequeno registo da fé popular exige vontade política e celeridade administrativa". Genus – Associação de Defesa do Património da Madeira

Simultaneamente, convoca a sociedade civil e, em particular, os agentes do sector da construção e da reabilitação.

A Genus - Associação de Defesa do Património da Madeira reitera "a sua total disponibilidade para colaborar nesta missão de salvaguarda, convicta de que a recuperação da Capela da Vida é um imperativo ético perante a nossa herança comum".