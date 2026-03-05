Fachada da Capela de Nossa Senhora da Vida ruiu
A fachada da Capela de Nossa Senhora da Vida, localizada na Fajã do Mar, no concelho da Calheta, ruiu nesta última madrugada. A notícia foi avançada pela RTP-Madeira.
Contactada pelo DIÁRIO, a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, confirmou ter conhecimento da ocorrência e adiantou que já está em contacto com a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e com a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, entidades do Governo Regional responsáveis pelo processo.
“Já sabíamos que isto podia acontecer”, afirmou a autarca, explicando que está prevista a recolha dos elementos da capela que ainda possam ser recuperados para que sejam guardados, tendo em vista uma futura reconstrução.
Segundo referiu, a intervenção deverá ser conduzida pelas secretarias regionais competentes, uma vez que o edifício é propriedade do Governo Regional. “As Infraestruturas vão fazer a recolha dos elementos da capela para serem guardados para uma futura reconstrução”, disse.
A autarca acrescentou ainda que o município tem acompanhado a situação e está a colaborar no processo, nomeadamente na tentativa de encontrar uma solução para o futuro local do templo. “Estamos a tentar arranjar um terreno para implantar a capela", concluiu.
