Deputado do Chega diz que Comando Regional da PSP "está em situação crítica"

O deputado do Chega (CH) eleito pela Madeira, Francisco Gomes, afirma que "a situação no Comando Regional da PSP da Madeira é crítica", numa nota de imprensa onde denuncia "desleixo na gestão operacional e incapacidade da liderança para resolver os verdadeiros problemas de segurança na Região".

Segundo o parlamentar, "existem elementos da esquadra de trânsito a trabalhar sozinhos, situação que considera ilegal e perigosa, especialmente em esquadras com elevado volume de serviço, nas quais", segundo diz, "o número de ocorrências e de intervenções tem vindo a disparar".

Francisco Gomes considera que "os agentes estão no limite físico e psicológico e exige medidas urgentes para reforçar efetivos, reorganizar escalas e garantir condições mínimas de segurança operacional", numa denúncia que vai ainda mais longe: "Há polícias a trabalhar sozinhos, há turnos exaustivos e há homens e mulheres em claro esgotamento. Mais do que má gestão, isto é irresponsabilidade. Estão a colocar os agentes e os cidadãos em risco."

O deputado alerta, ainda, para o que diz ser "o crescimento da criminalidade na Madeira, em especial na cidade do Funchal", sublinhando que "a pressão operacional aumentou sem que tenha havido reforço adequado de meios humanos. Os polícias estão a dar tudo o que têm. O problema não está na base, está no topo. E enquanto houver desleixo e falta de coragem na liderança, a Madeira continuará a pagar o preço", acusa.

Neste ataque directo à liderança do Comando Regional, que diz estar "desligada da realidade das ruas e mais preocupada com jogos políticos do que com a defesa efetiva da segurança pública", Francisco Gomes conclui: "Quando o comandante regional prefere manobras políticas a resolver os problemas concretos dos seus homens, algo está profundamente errado. A PSP da Madeira precisa de liderança séria, não de vaidades e jogos de bastidores."