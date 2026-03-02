Uma noite, cinco vinhos, cinco pratos: Castanheiro Wine Dinners regressa em Março
O Castanheiro Wine Dinners regressa em Março para a primeira edição de 2026, trazendo consigo uma proposta pensada para aqueles que apreciam grandes vinhos e cozinha de autor.
No dia 14 de Março, pelas 19h00, o Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, recebe um jantar vínico exclusivo em parceria com a A Loja do Vinho e a Atlantis Vinho Madeirense. A apresentação estará a cargo do Eng.º Francisco de Albuquerque, da Madeira Wine Company, que partilhará o enquadramento técnico e as particularidades de cada referência ao longo da noite.
O menu propõe cinco pratos harmonizados com cinco vinhos portugueses, num alinhamento criterioso que valoriza produto, equilíbrio e precisão na execução.
A recepção faz-se com um pato laminado crocante, pitanga, coentro e puré de Paris, acompanhado por Atlantis Rosé 2024 DOP Madeirense. Segue-se a truta da Madeira fumada com ovas, ice plant e creme de laranja, servida com Espumante Quinta dos Abibes 2023 DOC Bairrada.
No momento dedicado ao peixe, o peixe da costa com batata-doce, compota agridoce de moganga e jus do peixe é harmonizado com Atlantis Verdelho Reserva 2021 DOP Madeirense. A carne da noite prensada, com aromas de vinhos e alhos, polenta, torresmo e espigos da Camacha, encontra correspondência no Quinta dos Abibes Syrah 2019 DOC Bairrada.
Para finalizar, a sobremesa de tapioca e framboesa, manga e maracujá é acompanhada por Blandy’s Verdelho 10 Anos. O jantar encerra com café ou chá e petit fours harmonizados com Blandy’s Malmsey 15 Anos, num registo intenso e elegante.
Esta é uma proposta ideal para um jantar a dois, para reunir amigos ou para quem procura um programa distinto no centro do Funchal.
Os lugares são limitados, pelo que se recomenda reserva antecipada através de +351 291 200 100 ou [email protected].