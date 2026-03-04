Autoridades suspendem funeral de Ali Khamenei marcada para esta noite

O Irão suspendeu hoje a cerimónia pública de despedida do líder supremo do país, Ali Khamenei, marcada para as 22:00 locais (18:30 em Lisboa), remetendo "para breve" o anúncio da nova data e hora do funeral.

A televisão estatal informou que o evento, que tinha sido anunciado ao início do dia, ainda não estava confirmado, enquanto a agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, noticiou a suspensão da cerimónia.

A agência indicou que o novo programa será anunciado mais tarde, sem fornecer detalhes sobre os motivos da suspensão.

O funeral de Ali Khamenei, que morreu aos 86 anos, deveria acontecer esta noite na cidade sagrada de Mashhad (nordeste), o seu local de nascimento.

O 'ayatollah' foi morto no sábado, o primeiro dia da guerra, na sequência dos ataques aéreos israelitas e norte-americanos ao centro de Teerão.

Segundo os meios de comunicação iranianos, a Assembleia de Peritos, um órgão composto por 88 clérigos, poderá eleger o seu sucessor na próxima semana, sendo o poder do líder supremo assumido, por enquanto, por um conselho de liderança, composto pelo Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, pelo chefe do poder judicial iraniano, Golam Hossein Mohseni Eyei, e por um jurista do Conselho dos Guardiães, neste caso o 'ayatollah' Alireza Arafi.

Um dos elementos desta assembleia adiantou hoje que os responsáveis do regime xiita estão a acelerar o processo de eleição do novo líder supremo, sublinhando que os membros estão "perto de uma decisão".

Israel e os Estados Unidos têm bombardeado o Irão desde sábado, alegadamente porque querem destruir arsenais e instalações de produção de mísseis balísticos e depor o regime instaurado em 1979.

Teerão respondeu com ataques contra países da região, incluindo Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita e Kuwait, bem como ameaças a navios no estreito de Ormuz.

Segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano, os ataques aéreos israelo-americanos já fizeram cerca de 800 mortos desde sábado.