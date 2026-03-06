ACIF promove 1.ª edição da Mostra de Ensino e Formação

A ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira promove, de 16 a 18 de Abril, a 1.ª edição da Mostra de Ensino e Formação, uma iniciativa que pretende reunir, num único espaço, a oferta e a procura nas áreas do ensino, da formação e do desenvolvimento pessoal.

O evento decorrerá no Largo da Restauração, no Funchal, e é organizado através da Mesa de Ensino e Formação Profissional da ACIF-CCIM.

Segundo nota à imprensa, "durante os três dias, o público terá oportunidade de conhecer ofertas formativas, dinâmicas desportivas e actividades extracurriculares e socioeducativas disponíveis na Região, dirigidas a diferentes públicos, desde a educação pré-escolar e ensino escolar até à formação ao longo da vida".

Diz ainda que "a iniciativa pretende dar visibilidade às valências das entidades participantes e divulgar diferentes oportunidades educativas e formativas, numa altura em que muitas famílias e estudantes começam a preparar o ano lectivo de 2026/2027".

As inscrições para expositores estão abertas até 27 de Março de 2026. Os interessados podem obter mais informações através do site da ACIF-CCIM.