JPP promove debate sobre futuro do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O grupo parlamentar do JPP promove, este sábado, dia 28 de Fevereiro, a partir das 9 horas, no espaço IDEIA, pertencente à Assembleia Legislativa da Madeira, um debate sobre o futuro do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Nesse sentido, estão convidados vários intervenientes de diferentes áreas académicas.

O partido promove este tema na sequência do anúncio do Governo Regional sobre a intenção de vender o imóvel. O objectivo do JPP passa por "colocar a questão da venda do Hospital no seu devido lugar, isto é, uma discussão pública séria, imparcial, para analisar, ponderar e recolher contributos que venham a ajudar na tomada de uma decisão política futura que salvaguarde o património da Região e as necessidades das populações, e não os interesses imobiliários dos correligionários do regime".

Élvio Sousa recorda que o “estudo interno”, a que o JPP acedeu com recurso à lei de acesso a documentos administrativos e que serviu de fundamentação para o PSD/CDS anunciar a alienação do Hospital, se resume a quatro páginas A4, “sem qualquer análise ou fundamentação técnica, uma redação medíocre, uma vergonha, um documento sem qualquer credibilidade que não pode ser levado a sério”.

A moderação do debate estará a cargo do jornalista Nicolau Fernandes. Na primeira parte intervêm Élvio Sousa (Secretário-geral do JPP), Susana Gouveia (Ordem dos Arquitetos), Mário Pereira (médico), Fátima Aveiro (vereadora, formada em Política Social). Na segunda parte, Isabel Silva (Ordem dos Enfermeiros), Jorge Figueira (enfermeiro), Filipe Romeira (arquiteto).

Élvio Sousa sinaliza a “pertinência e actualidade” destas jornadas, afirmando que “a deriva do PSD/CDS em matéria de planeamento e prioridades fica expressa no anúncio recente da redução em quase 50% do número de camas na rede de cuidados continuados, passando de 910 para 582, no corte de 150 camas em lares quando a lista de espera já vai em 1.300 pessoas, a que acresce a falta de solução para as 230 a 250 pessoas em situação de alta clínica que permanecem internadas sem terem para onde ir”.

“Quando perante um quadro social desta enorme gravidade o Governo PSD/CDS anuncia que quer vender um edifício que poderá ser uma solução para todos estes problemas, fica evidente que temos um Governo que governa ao contrário das necessidades e está unicamente preocupado com interesses imobiliários”, realça o líder da oposição.