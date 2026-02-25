"A Madeira oferece algo diferente das rotas mais tradicionais"
Director de política marítima da CLIA aponta geografia, diversidade turística e regularidade de escalas como factores-chave da Região
O Porto do Funchal assume, nos dias de hoje, uma posição estratégica nas rotas internacionais de cruzeiros, defendeu José González, director de política marítima da Cruise Lines International Association (CLIA), em declarações ao DIÁRIO, à margem da visita ao navio de cruzeiro Mein Schiff Relax, que decorreu durante toda a manhã de hoje.
Questionado sobre a importância geopolítica da Madeira no turismo mundial, o responsável sublinhou a localização privilegiada do arquipélago no Atlântico.
“Geograficamente, a Madeira está muito bem posicionada. É um ponto estratégico nas rotas do Atlântico, tanto para itinerários europeus como para ligações mais longas”, afirmou.
Segundo o director, a posição da ilha permite integrar diferentes circuitos, incluindo combinações com outros destinos atlânticos, funcionando como escala natural entre a Europa e outras geografias.
“Se nos colocarmos na perspectiva do passageiro, a Madeira oferece algo diferente das rotas mais tradicionais. Combina paisagem, gastronomia e identidade própria, o que a torna particularmente atractiva”, destacou.
O responsável acrescentou que o destino está cada vez mais consolidado no radar das companhias internacionais. “A Madeira é hoje uma presença frequente nos itinerários. Há navios a escalar regularmente o Funchal, o que demonstra a relevância crescente do porto”, concluiu.