Adolfo Brazão e Pedro Quintas eleitos para Gabinete da Prevenção da Corrupção

A Assembleia Legislativa da Madeira elegeu, esta manhã, os advogados Adolfo Freitas Brazão e Pedro Quintas como seus representantes no conselho executivo do Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção. Obtiveram 26 votos a favor, 7 votos contra e 14 votos em branco.

O nome de Adolfo Freitas Brazão foi indicado pelo grupo parlamentar do PSD. É advogado há 38 anos e ex-deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira.

Já o nome de Pedro Quintas foi apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, embora não seja militante deste partido. É profissional de advocacia há 33 anos e faz parte da sociedade de advogados QBA, que integra ainda Brício Araújo, deputado do PSD. Tem actividade empresarial e de dirigente desportivo.

Integram o conselho executivo do Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção o coordenador (Alexandre Carvalho da Silva), que preside, dois representantes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (Adolfo Brazão e Pedro Quintas), o Inspector Regional de Finanças (Sílvio Costa) e a Inspectora Regional da Autoridade das Actividades Económicas (Sónia Menezes).