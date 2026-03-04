Guarda Revolucionária garante "controlo total" do estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irão garantiu hoje que tem "controlo total" do estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento crucial para o comércio global de petróleo à entrada do Golfo Pérsico.

"Atualmente, o estreito de Ormuz está sob o controlo total da Marinha da República Islâmica", disse Mohammad Akbarzadeh, um alto funcionário naval da Guarda, num comunicado citado pela agência de notícias estatal iraniana Fars.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na terça-feira que a Marinha norte-americana poderia escoltar os petroleiros através do estreito de Ormuz "se necessário".