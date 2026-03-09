Governo Regional fixa em 1.020 euros valor do metro quadrado para construção civil

O Governo Regional da Madeira fixou em 1.020 euros o valor padrão do metro quadrado na indústria da construção civil para este ano, segundo um decreto regulamentar hoje publicado em Diário da República.

"É fixado em 1020,00 Euro (mil e vinte euros), para valer no ano de 2026, o valor do metro quadrado padrão para efeitos da indústria da construção civil", lê-se na publicação.

O diploma, aprovado em reunião do Conselho do Governo Regional (PSD/CDS-PP), em 26 de fevereiro, entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, é referido.

No ano passado, o valor padrão do metro quadrado fixado pelo executivo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, foi de 950 euros.