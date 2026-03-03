Governo Regional anunciou ‘adeus’ aos campos ‘pelados’ há 26 anos

Estava anunciado o fim da era dos campos de futebol ‘pelados’. O Governo Regional anunciava, em 2000, que a partir daí não se iria apostar mais neste tipo de piso para a prática desportiva e que a escolha iria recair nos pisos de relva sintética.

“Neste momento estamos a preparar o século XXI e não podíamos continuar a fazer campos de futebol do século XIX”, explicou ao DIÁRIO, Francisco Santos. O secretário regional de Educação assumia que a opção era mesmo a mais acertada, mesmo tendo em conta os custos mais elevados.

Um dos primeiros campos a beneficiar das obras de melhoria seria o do Caniço, sendo que o lançamento do concurso estava para breve. Os responsáveis pelo futebol no Santo da Serra também ansiavam um complexo desportivo, mas o governante admitia que não era possível fazer um projecto dentro da envergadura pretendida.

Por outro lado, para Gaula, estava ‘em cima da mesa’ a possibilidade de um investimento dado um acordo com a Associação de Futebol da Madeira.