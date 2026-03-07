O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, manifestou hoje as suas condolências pelo falecimento de Nuno Morais Sarmento, antigo dirigente do PSD e ex-ministro.

“Era um cidadão convicto dos seus valores, pautando a sua cidadania pelo respeito aos adversários políticos. Desempenhou um papel relevante na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, valorizando a diáspora portuguesa, incluindo a madeirense e a açoriana, como factor estratégico para o país.”

Carneiro destacou a importância do legado de Morais Sarmento na promoção da diáspora portuguesa e no reforço das relações entre Portugal e os Estados Unidos, sublinhando o seu papel enquanto cidadão exemplar e respeitado no panorama político nacional.