Protecção Civil inaugura Centro de Situação

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença, a esta hora, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, na Cancela, para presidir à Sessão Solene da Semana da Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa, que se realiza pela primeira vez, envolve todos os Serviços e Agentes de Protecção Civil e visa dar a conhecer as capacidades do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro.

O programa inclui a inauguração do novo Centro de Situação e Gestão de Emergências da RAM e a implementação do Núcleo de Apoio à Decisão e Análise Integrada de Riscos, no âmbito do Comando Regional de Operações de Socorro.

Após a prestação de honras, decorre o descerrar da placa inaugural na Sala de Operações e Comunicações, a bênção do espaço e a apresentação das áreas requalificadas. A sessão contempla ainda intervenções institucionais, entrega de distinções e visita às capacidades tácticas do SRPC, terminando com bolo de aniversário e Madeira de Honra.