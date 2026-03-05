Funchal é a terceira cidade com maior número de casas novas à venda

Com um total de 5,9% da oferta de casas novas no mercado à venda, a cidade do Funchal destaca-se entre as maiores cidades portuguesas por estar apenas atrás de Lisboa e Porto no que a este requisito diz respeito no âmbito da oferta de habitação nova no mercado imobiliário. A capital portuguesa e a segunda maior cidade "representam quase 75% da oferta de casas novas à venda entre as grandes cidades portuguesas", informa uma nota do portal idealista.

De acordo com o estudo da oferta na sua base de dados, Funchal (5,9%), Braga (3%), Faro (2,9%) e Setúbal (2,9%) vêm logo a seguir numa lista que conta que "atingiu quase 21.000 unidades no último trimestre de 2025, mais do dobro do stock de há cinco anos".

"O valor unitário médio das casas novas à venda a nível nacional durante o último trimestre de 2025 situou-se nos 4.165 euros por metro quadrado (€/m²)", acrescenta, sendo que "a nível geográfico, houve quatro grandes cidades que superaram o preço médio nacional das casas novas à venda", destacando-se claramente Lisboa (7.574 €/m²), mas logo a seguir vem o "Funchal (4.833 €/m²), Porto (4.236 €/m²) e Setúbal (4.198 €/m²)".

"As cidades que têm habitações novas para comprar a custos mais acessíveis são Guarda (1.737 €/m²) e Portalegre (1.436 €/m²)", mas também "foi na região Norte onde se concentrou mais a venda de casas novas no país (37% do total), seguida da Região Centro (16,3%) e da Grande Lisboa (15,9%)", com a Região Autónoma dos Açores a destacar-se "por ter sido o território onde foram vendidas menos residências novas (1,2% do total)".