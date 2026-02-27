Líder FC Porto e 'vice' Sporting abrem jornada com jogos em casa
Nacional também joga em casa, amanhã ao final da tarde, contra o Sp. Braga
O líder FC Porto e o 'vice' Sporting, separados por quatro pontos, abrem hoje a 24.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'dragões' a receberem o Arouca e os 'leões' o Estoril Praia.
Os dois candidatos ao título têm uma ronda com adversários em situação mais ou menos tranquila na classificação, com o Estoril Praia em sétimo, com 33 pontos, e o Arouca em 10.º, com 26, oito pontos acima do play-off de manutenção.
O jogo no Estádio do Dragão tem início às 18:45, um pouco antes de o Sporting entrar em campo, a partir das 20:45, no Estádio José Alvalade, com os dois 'grandes' a jogarem dois dias antes do Benfica, terceiro classificado, que joga na segunda-feira.
As 'águias', eliminadas na quarta-feira pelo Real Madrid no play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga dos Campeões, estão a sete pontos do FC Porto e a três do Sporting e, nesta jornada, têm um jogo muito difícil em Barcelos.
Na segunda-feira (20:15), a equipa de José Mourinho visita o Gil Vicente, quinto classificado e a grande sensação desta edição da I Liga, que, em casa, perdeu com o FC Porto (2-0), mas impôs um empate ao bicampeão em título, Sporting (1-1).
A 24.ª jornada antecede uma ronda de clássico na I Liga, entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz.
Programa da 24.ª jornada:
Sexta-feira, 27 fevereiro
FC Porto - Arouca, 18h45
Sporting - Estoril Praia, 20h45
Sábado, 28 fevereiro
AVS - Estrela da Amadora, 15h30
Nacional - Sporting de Braga, 18h00
Vitória de Guimarães - Alverca, 20h30
Domingo, 01 março
Tondela - Santa Clara, 15h30
Casa Pia - Moreirense, 18h00
Rio Ave - Famalicão, 20h30
Segunda-feira, 02 março
Gil Vicente - Benfica, 20h15.