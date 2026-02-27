Líder FC Porto e 'vice' Sporting abrem jornada com jogos em casa

O líder FC Porto e o 'vice' Sporting, separados por quatro pontos, abrem hoje a 24.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'dragões' a receberem o Arouca e os 'leões' o Estoril Praia.

Os dois candidatos ao título têm uma ronda com adversários em situação mais ou menos tranquila na classificação, com o Estoril Praia em sétimo, com 33 pontos, e o Arouca em 10.º, com 26, oito pontos acima do play-off de manutenção.

O jogo no Estádio do Dragão tem início às 18:45, um pouco antes de o Sporting entrar em campo, a partir das 20:45, no Estádio José Alvalade, com os dois 'grandes' a jogarem dois dias antes do Benfica, terceiro classificado, que joga na segunda-feira.

As 'águias', eliminadas na quarta-feira pelo Real Madrid no play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga dos Campeões, estão a sete pontos do FC Porto e a três do Sporting e, nesta jornada, têm um jogo muito difícil em Barcelos.

Na segunda-feira (20:15), a equipa de José Mourinho visita o Gil Vicente, quinto classificado e a grande sensação desta edição da I Liga, que, em casa, perdeu com o FC Porto (2-0), mas impôs um empate ao bicampeão em título, Sporting (1-1).

A 24.ª jornada antecede uma ronda de clássico na I Liga, entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz.

Programa da 24.ª jornada:

Sexta-feira, 27 fevereiro

FC Porto - Arouca, 18h45

Sporting - Estoril Praia, 20h45

Sábado, 28 fevereiro

AVS - Estrela da Amadora, 15h30

Nacional - Sporting de Braga, 18h00

Vitória de Guimarães - Alverca, 20h30

Domingo, 01 março

Tondela - Santa Clara, 15h30

Casa Pia - Moreirense, 18h00

Rio Ave - Famalicão, 20h30

Segunda-feira, 02 março

Gil Vicente - Benfica, 20h15.