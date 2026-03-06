Seixal recebe 1.ª etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças e Sub 18

A 1.ª Etapa da Circuito Regional de Surf Esperanças e Sub 18 terá lugar amanhã, 7 de Março, a partir das 10h00, na praia do Seixal, em Porto Moniz, numa organização da ASRAM – Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira, em parceria com Clube Naval do Seixal (CNS).

"Esta prova, aberta apenas a atletas federados, será a primeira da época desportiva de Surf de 2026, e a primeira do Circuito Regional de Surf, num total de três etapas, sendo que as próximas provas estão programadas para 21 Março e 18 de Abril", informa a organização.

"A competição terminará com a cerimónia de entrega de prémios, que decorrerá logo após o fim da prova", acrescenta, partilhando o cartaz do evento.