Real Sociedad volta a bater Athletic e está na final da Taça do Rei

A Real Sociedad qualificou-se hoje pela sétima vez para a final da Taça do Rei em futebol, ao voltar a bater o Athletic por 1-0, agora em casa, na segunda mão das meias-finais.

Depois do triunfo por 1-0 em San Mamés, graças a um golo de Beñat Turrientes, aos 62 minutos, a formação orientada pelo norte-americano Pellegrino Matarazzo ganhou no Anoeta com um penálti de Mikel Oyarzabal, aos 87.

O internacional português Gonçalo Guedes também fez a festa, depois de um encontro em que acabou por ser substituído já nos descontos, aos 90+3 minutos.

A Real Sociedad, que eliminou a segunda equipa com mais troféus na prova -- o Athletic soma 24, contra 32 do 'rei' FC Barcelona -, vai em busca do terceiro título, depois dos conquistados em 1986/87 e 2019/20.

O primeiro triunfo foi conquistado face ao Atlético de Madrid, com uma vitória por 4-2 nos penáltis, após 2-2 no final do prolongamento, em Saragoça.

Agora, a formação basca vai reencontrar os 'colchoneros', que vão disputar a 20.ª final, em busca do 11.º 'caneco', depois de na terça-feira terem perdido por 3-0 no reduto do FC Barcelona, após a goleada caseira por 4-0.

Marc Bernal, aos 29 e 72 minutos, e o brasileiro Raphinha, aos 45+4, de grande penalidade, apontaram os tentos dos ainda detentores do troféu, que ameaçaram a 'remontada'.

O Atlético de Madrid tinha vencido em casa com quatro golos na primeira parte, de Eric García (própria baliza), Antoine Griezmann, Ademola Lookman e Julián Alvarez.

A final da Taça do Rei realiza-se em 25 de abril, no Estádio da La Cartuja, em Sevilha.