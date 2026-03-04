Mau tempo no mar estendido até amanhã

O pior da depressão Regina já terá passado e, neste momento, apenas persiste um aviso amarelo para o mar agitado, de acordo com o IPMA, com ondulação até 5 metros na costa Norte da Madeira e Porto Santo, e até 4,5 metros na costa sul da ilha maior. O aviso está em vigor até às 12 horas desta quarta-feira, 4 de Março.

De resto, a Capitania do Porto do Funchal, actualizou os avisos de agitação marítima forte e vento forte até amanhã às 6h00, tendo ainda emitido um Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira o qual corresponde a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção.

A recomendação específica vai para os proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

O aviso de cautelas é extensível a toda a comunidade marítima e à população em geral, nomeadamente para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Assim, devem:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;