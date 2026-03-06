Bases metálicas na Avenida do Mar vão ser retiradas
CMF intervém após denúncia sobre risco para peões
A Câmara Municipal do Funchal (CMF) anunciou que vai proceder à retirada das bases metálicas existentes na Avenida do Mar, em frente à loja ‘Portugal Store’, depois de denúncia ao DIÁRIO sobre o perigo que representam para os peões.
A autarquia esclareceu que a situação surgiu após a mudança de actividade do estabelecimento, passando de uma esplanada licenciada para outro tipo de comércio.
Segundo as regras em vigor, a colocação e remoção destas estruturas é da responsabilidade dos proprietários dos estabelecimentos. Como tal não ocorreu, a CMF vai agora intervir para evitar incómodos e acidentes na mobilidade pedonal.
