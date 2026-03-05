"Governo deixou o mar levar capela", acusa PTP

O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou, esta quinta-feira, a inação do Governo Regional na proteção do património edificado, na sequência da derrocada que fez Capela de Nossa Senhora da Vida desabar, no Arco da Calheta.

Numa nota à comunicação social, a líder do partido, Raquel Coelho, afirmou que a perda da capela, “é o resultado direto de mais de uma década de alertas ignorados e da total falta de prioridade dada pelo Governo Regional à preservação do património histórico”.

Segundo a dirigente do PTP, enquanto edifícios com valor cultural e histórico são deixados ao abandono, o executivo regional “encontra sempre recursos quando estão em causa obras ou interesses económicos específicos”.

“Disseram que não havia dinheiro para salvar esta capela, mas quando se trata de outros empreendimentos, ligados aos empresários com ligações políticas, o financiamento aparece rapidamente. Isto demonstra quais são as verdadeiras prioridades do Governo”. Raquel Coelho, PTP

Para o PTP, a perda da capela representa “mais um episódio de negligência política que está a apagar, pouco a pouco, a memória histórica da Madeira”.

Raquel Coelho defende que a Região precisa urgentemente de um plano sério de proteção e recuperação do património edificado, alertando que, sem uma mudança de política, “outros edifícios históricos acabarão por ter o mesmo destino”.