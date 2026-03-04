'Remontada' do 'Barça' fica curta e Atlético está na final da Taça do Rei

O FC Barcelona esteve hoje muito perto da 'remontada', mas caiu nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha em futebol, ao vencer em casa o Atlético de Madrid por 3-0, após o desaire por 4-0 na capital.

Marc Bernal, aos 29 e 72 minutos, e o brasileiro Raphinha, aos 45+4, de grande penalidade, apontaram os tentos dos ainda detentores do troféu, que tentaram tudo para chegar ao quarto tento, mas não o conseguiram, num jogo de sentido único.

O Atlético de Madrid, que tinha vencido em casa com quatro golos na primeira parte, de Eric García (própria baliza), Antoine Griezmann, Ademola Lookman e Julián Alvarez, vai, assim, em busca da 11.ª Taça do Rei, que não vence desde o 2-1 ao Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, em pleno Bernabéu, em 2012/13.

Com uma desvantagem 'imensa', o FC Barcelona entrou determinado em marcar cedo, instalando-se desde cedo junto da área contrária, mas Fermín López, Raphinha e Ferran, por duas vezes, não acertaram no 'alvo'.

O Atlético quase só defendia, mas esteve perto de inaugurar o marcador, por Griezmann, só que o gaulês falhou e, quase na resposta, num canto curto, aos 29 minutos, o 'Barça' marcou, por Marc Bernal, depois de grande iniciativa de Lamine Yamal.

A formação da casa, com o passar dos minutos, foi perdendo discernimento e Lookman quase empatou, mas, sobre o intervalo, Pedri foi derrubado na área por Marc Pubill e, na transformação do penálti, Raphinha fez o 2-0, aos 45+5 minutos.

Como Flick 'pedira', o 'Barça' conseguiu dois golos na primeira parte e entrou para a segunda em busca do terceiro, que João Cancelo teve nos pés, assistido por Yamal, aos 55 minutos.

O internacional português acabou, no entanto, por redimir-se aos 72 minutos, com um cruzamento, na sequência de novo canto curto, para Bernal 'bisar' e fazer o 3-0, já com o uruguaio Ronald Araújo como ponta de lança.

A um golo de igualar a eliminatória, o FC Barcelona, mesmo nem sempre da melhor forma, não mais saiu das imediações da área contrária e sucederam-se os remates e os cantos, mas, apesar as muitas tentativas, o 3-0 já não se alterou.

O segundo finalista da edição 2025/26 será encontrado na quarta-feira, em San Sebástian, onde a Real Sociedad recebe o vizinho Athletic, no dérbi basco, depois de ter triunfado em Bilbau por 1-0, com um golo de Benat Turrientes.

A final da Taça do Rei realiza-se em 25 de abril, no Estádio da La Cartuja, em Sevilha.