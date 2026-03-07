Céu muito nublado e aguaceiros fracos previstos para hoje na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu geralmente muito nublado, com boas abertas na vertente Sudoeste da ilha.

Os aguaceiros serão fracos e dispersos, mais prováveis na vertente Norte e nas terras altas. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) de Norte/Nordeste.

Relativamente às temperaturas, no Funchal a máxima prevista será de 18 graus e a mínima de 13. Já no Porto Santo, a temperatura máxima deverá atingir os 16 graus, com mínima de 12.

Quanto ao estado do mar, costa Norte as ondas serão de Norte com 2 a 2,5 metros e na costa Sul as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 18/19 graus.