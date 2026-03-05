Vereador do Chega 'chumbou' proposta da sua vereação

Deu 'barraca'. A reunião da Câmara Municipal de São Vicente desta manhã ficou marcada por um episódio invulgar: o vereador do próprio executivo [Fábio Costa] acabou por votar contra uma proposta apresentada pela presidência, contribuindo para a sua reprovação.

Em causa estava uma proposta apresentada pelo presidente da autarquia, José Carlos Gonçalves [Chega], que pretendia reverter decisões tomadas pelo anterior executivo, liderado por José António Garcês [PSD], relacionadas com a empresa responsável pela gestão das grutas de São Vicente.

No momento da votação, porém, a iniciativa acabou por não reunir apoio suficiente. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos dois vereadores do PSD, António Gonçalves e Rosa Castanho, aos quais se juntou o vereador do Chega, Fábio Costa.

A favor da proposta votaram apenas o presidente da Câmara e a vereadora Cláudia Capontes, que participou na reunião em substituição da vice-presidente Helena Freitas.

O resultado da votação acabou por expor um cenário politicamente inesperado, uma vez que um dos vereadores que integra o executivo se juntou à oposição para inviabilizar uma proposta apresentada pela própria liderança municipal.

O episódio surge no contexto de um dossier sensível para o concelho. O futuro das grutas de São Vicente tem sido alvo de debate político nos últimos anos, numa altura em que se discute o modelo de gestão e as condições necessárias para a reabertura daquele que foi durante décadas um dos principais pontos de atracção turística do Norte da ilha.

A proposta agora chumbada visava alterar decisões tomadas no mandato anterior relativamente à empresa concessionária do espaço, mas a divisão de votos dentro da própria maioria acabou por travar a iniciativa.

O desfecho da reunião deixa o processo novamente em aberto e evidencia dificuldades de alinhamento político no seio do actual executivo municipal, de resto, segundo apuramos estes desenttendimentos internos não foram a primeira vez que aconteceram.