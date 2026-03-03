Como responder ao PSD nacional

Já muitos escreveram (e muito bem!) sobre o sucedido na Assembleia da República, no debate sobre o direito à mobilidade de Açorianos e Madeirenses, enquanto cidadãos de Portugal.

Numa palavra, quer a atitude de Montenegro, como a de Hugo Soares, não podem ser qualificadas senão pelo que foram. Ditatoriais! E da pior estirpe!

A do líder parlamentar, com requintes de verdadeiro cinismo e de desrespeito para com o povo Madeirense, ao negar a palavra a três dos seus representantes.

Sendo, releve-se, as duas intervenções de nível muito mais grave do que todas as que a própria União Nacional fez à sua Ala Liberal. Onde pontificavam, entre outros, Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Mota Amaral, para lembrar só os que tiveram, nos últimos 50 anos, um papel crucial no PPD/PSD. Que devem estar, os já falecidos, “às voltas na campa”.

Da minha parte e depois de já ter observado do que eram capazes, no plano interno do partido, pelo modo como fizeram oposição à equipa de Rui Rio, não me espanta.

Só que, desta feita, queimaram todas as linhas vermelhas relativamente ao povo Madeirense.

Da minha parte, fiquei, portanto, ainda mais esclarecido sobre o que deles esperar.

Neste contexto e porque acredito no ditado popular, “diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és”, não posso, em definitivo, continuar a rever-me (muito menos a defender) quem sonega todos os pressupostos que me levaram a aderir ao PSD Madeira, desde logo a sua defesa intransigente da Autonomia.

Mas porque a doença centralista, de cariz colonial, não é só apanágio do PSD nacional, venho defender o que há muito ...muitos pensam!

Que os deputados pela Madeira, jamais poderão contribuir para uma revisão constitucional que deixe de fora a possibilidade de existência de partidos regionais. Porque esta sonegação é o verdadeiro mecanismo de subjugação colonial.

Ao contrário, por exemplo, do que sucede pela Europa fora. Em países maiores e mais pequenos. Desafio, aliás, a este propósito, que leiam “Regionalist Parties in Western Europe”, de 1998, e “Regionalist Parties in Western Europe – Dimensions of Success”, de 2021. E passe a publicidade, das edições Routledge.

Acabou! Não pode haver mais contemplações. Se quiserem o apoio dos deputados do PSD Madeira a uma revisão constitucional, aprovem a existência de partidos regionais. Doutro modo, desenganem-se!

Sabemos que podíamos seguir a lógica do JPP. E não seria difícil, como alguns defendem. Mas enquanto e só, mecanismo transitório. Criar um partido com base na estrutura e funcionalidade existente no terreno, cuja sede seria regional e que participaria em eleições locais, regionais e nacionais.

E que podia, acredito, difundir-se rapidamente da Madeira para os Açores e até, desde logo, para algumas zonas do Portugal Continental. Que não, ainda e eventualmente, a da “capital do império”, onde a cultura política vigente não rima com descentralização, quanto mais com Autonomia.

Mas façamos o nosso caminho. A prazo, estou convicto que o povo Madeirense nos agradecerá.