Nacional com mudanças no 'onze' para receber o Braga
Alvinegros pretendem regressar às vitórias, após quatro jogos consecutivos sem conseguirem vencer
Já é conhecido o 'onze' do Nacional para a recepção ao Sporting de Braga, no Estádio da Madeira, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, que tem início às 18 horas (SportTV1).
Para esta partida o técnico Tiago Margarido, apresenta algumas mudanças no onze titular em relação ao jogo do passado fim-de-semana frente ao Arouca, também a contar para o campeonato.
Eis os eleitos iniciais do Nacional: Kaique; Alan Nuñez, Chico Gonçalves, Léo Santos e Vallier; André Souza, Liziero e Matheus Dias; Gabriel Veron, Jesús Ramírez e Paulinho Bóia.
No banco alvinegro estão Kevyn, Daniel Júnior, Martim Watts, Miguel Baeza, Joel Silva, Deivison, Pablo Ruan, Lucas João e Witi.
Do lado do Sporting de Braga, o treinador Carlos Vicens aposta na seguinte equipa: Lukas Hornicek; Adrian Barisic, Gustaf Lagerbielke, Bright Arrey-Mi e Víctor Gómez; Florian Grillitsch, Diego Rodrigues e Gabri Martínez; Rodrigo Zalazar, Pau Victor e Ricardo Horta.
No banco estão: Tiago Sá, Paulo Oliveira, Leonardo Lelo, Yanis da Rocha, Gabriel Moscardo, Demir Tiknaz, João Moutinho, Mario Dorgeles e Fran Navarro.