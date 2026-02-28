Penálti 'rouba' ponto ao Nacional nos descontos

O Nacional perdeu, esta tarde, com o Sporting de Braga, por 2-1 , em partida referente à 24.ª jornada da I Liga.

No Estádio da Madeira, a primeira equipa a inaugurar o marcador foram os visitantes, à passagem dos 11 minutos, por intermédio de Zalazar. A partir do início da grande área, depois de um passe de Pau Víctor, o internacional uruguaio inaugurou o marcador com um remate poderoso que deixou Kaique sem hipóteses.

Veja quem está na Choupana a apoiar o Nacional frente o Braga O Nacional e o Braga defrontam-se, esta tarde, na Choupana, em jogo referente à 24.ª jornada da I Liga

Os alvinegros só conseguiram alcançar a igualdade na segunda metade, aos 59 minutos, através de Paulinho Bóia. Depois de uma excelente mudança de jogo de André Sousa para o flanco esquerdo, o extremo brasileiro driblou Lagerbielke e rematou com precisão para o fundo da baliza.

Porém, já nos descontos, aos 90+6, o Braga conseguiu mesmo 'roubar' pontos à formação madeirense, através da grande penalidade cobrada por Zalazar, após um toque com a mão do defesa do Nacional.

Com este resultado, os alvinegros estão na 14.ª posição do campeonato. Na próxima jornada, no dia 7 de Março (sábado), às 15h30, deslocam-se ao reduto do Moreirense.

Confira os golos desta partida:

0-1 - Sp. Braga (Zalazar, 11')

1-1 - Nacional (Paulinho Bóia, 59')

1-2 - Braga (Zalazar, 90+6' g.p.)