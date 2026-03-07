Conservatório abre inscrições para a 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode abriu as inscrições para a 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode (CNMLPC), que decorrerá entre os dias 5 e 10 de Maio.

"A iniciativa reúne jovens músicos de escolas de música de todo o país, bem como antigos alunos da instituição, com o objectivo de distinguir e incentivar novos talentos na área da música", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "o concurso pretende ainda valorizar o ensino artístico na formação das crianças e jovens, estimular o prosseguimento de estudos e eventuais carreiras artísticas no ensino superior e reforçar a ligação entre o Conservatório e os seus antigos alunos".

O prazo de inscrição decorre até 31 de Março, através do formulário online disponível no site da instituição, onde também encontra informações sobre o concurso. O Concerto dos Laureados e a cerimónia de entrega de prémios terão lugar no dia 10 de Maio, pelas 16h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.



