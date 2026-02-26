Chega alerta para "perigo no Caminho da Penteada"

Os representantes do Chega (CH) na Assembleia de Freguesia de Santo António emitiram um "alerta para o perigo iminente existente no Caminho da Penteada", por isso, "exige uma intervenção urgente por parte da Câmara Municipal do Funchal", lê-se numa nota desta manhã.

Um apelo e exigência públicos a "manifestar a sua profunda preocupação com as atuais condições de segurança naquela via, que constitui uma artéria essencial na ligação e fronteira entre as freguesias de Santo António e São Roque, mas que tem sido alvo de uma preocupante ausência de análise crítica e de ação por parte do executivo camarário", reforçam.

E acrescentam: "O troço compreendido entre o Mercado Municipal e a pastelaria ali existente apresenta-se hoje como um verdadeiro foco de risco, numa zona de elevado fluxo de peões e automóveis. Quem circula a pé fá-lo diariamente em condições precárias, colocando em causa a sua integridade física, enquanto condutores e moradores enfrentam situações recorrentes de excesso de velocidade e um perigo constante para quem frequenta o comércio local."

E continuam, apontando que "um dos problemas mais graves prende-se com o acesso ao parque de estacionamento do Mercado Municipal". E explicam: "Localizado numa descida acentuada, sempre que a lotação se encontra esgotada, as viaturas são obrigadas a imobilizar-se na própria faixa de rodagem do Caminho da Penteada, criando filas, bloqueios à circulação normal do trânsito e um cenário altamente propício à ocorrência de acidentes, além de comprometer o acesso de veículos de emergência."

Perante esta "realidade" relatada, argumenta o CH que é "inaceitável a inércia da Câmara Municipal do Funchal face a um problema amplamente conhecido pela população local. A situação exige uma revisão urgente do acesso ao parque de estacionamento, de forma a evitar a paragem de viaturas na via pública, bem como a implementação de mecanismos eficazes de redução de velocidade naquele troço, salvaguardando a segurança dos peões e promovendo uma circulação rodoviária mais responsável".

De acordo com Nelson Costa Ferreira, eleito para a Assembleia de Freguesia de Santo António, "as equipas do partido têm acompanhado a situação no terreno e ouvido de forma reiterada as preocupações de moradores e comerciantes". E aponta: "O que mais é preciso acontecer para que a Câmara Municipal do Funchal atue? Vamos continuar à espera que ocorra uma tragédia para, só então, se tomarem medidas?"

Um questão que é acompanhada por uma reafirmação da "sua total disponibilidade para colaborar na identificação de soluções que devolvam segurança e tranquilidade à população, mas exige que a autarquia assuma, sem mais adiamentos, as suas responsabilidades. A proteção da vida e da integridade física dos munícipes deve estar acima da indiferença e da falta de decisão política", conclui.