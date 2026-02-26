Chega alerta para "perigo no Caminho da Penteada"
Autarcas eleitos por Santo António exigem "intervenção urgente" da Câmara Municipal do Funchal
Os representantes do Chega (CH) na Assembleia de Freguesia de Santo António emitiram um "alerta para o perigo iminente existente no Caminho da Penteada", por isso, "exige uma intervenção urgente por parte da Câmara Municipal do Funchal", lê-se numa nota desta manhã.
Um apelo e exigência públicos a "manifestar a sua profunda preocupação com as atuais condições de segurança naquela via, que constitui uma artéria essencial na ligação e fronteira entre as freguesias de Santo António e São Roque, mas que tem sido alvo de uma preocupante ausência de análise crítica e de ação por parte do executivo camarário", reforçam.
E acrescentam: "O troço compreendido entre o Mercado Municipal e a pastelaria ali existente apresenta-se hoje como um verdadeiro foco de risco, numa zona de elevado fluxo de peões e automóveis. Quem circula a pé fá-lo diariamente em condições precárias, colocando em causa a sua integridade física, enquanto condutores e moradores enfrentam situações recorrentes de excesso de velocidade e um perigo constante para quem frequenta o comércio local."
E continuam, apontando que "um dos problemas mais graves prende-se com o acesso ao parque de estacionamento do Mercado Municipal". E explicam: "Localizado numa descida acentuada, sempre que a lotação se encontra esgotada, as viaturas são obrigadas a imobilizar-se na própria faixa de rodagem do Caminho da Penteada, criando filas, bloqueios à circulação normal do trânsito e um cenário altamente propício à ocorrência de acidentes, além de comprometer o acesso de veículos de emergência."
Perante esta "realidade" relatada, argumenta o CH que é "inaceitável a inércia da Câmara Municipal do Funchal face a um problema amplamente conhecido pela população local. A situação exige uma revisão urgente do acesso ao parque de estacionamento, de forma a evitar a paragem de viaturas na via pública, bem como a implementação de mecanismos eficazes de redução de velocidade naquele troço, salvaguardando a segurança dos peões e promovendo uma circulação rodoviária mais responsável".
De acordo com Nelson Costa Ferreira, eleito para a Assembleia de Freguesia de Santo António, "as equipas do partido têm acompanhado a situação no terreno e ouvido de forma reiterada as preocupações de moradores e comerciantes". E aponta: "O que mais é preciso acontecer para que a Câmara Municipal do Funchal atue? Vamos continuar à espera que ocorra uma tragédia para, só então, se tomarem medidas?"
Um questão que é acompanhada por uma reafirmação da "sua total disponibilidade para colaborar na identificação de soluções que devolvam segurança e tranquilidade à população, mas exige que a autarquia assuma, sem mais adiamentos, as suas responsabilidades. A proteção da vida e da integridade física dos munícipes deve estar acima da indiferença e da falta de decisão política", conclui.