Telma Encarnação substituída por Alícia Correia na selecção feminina

A avançada Telma Encarnação foi dispensada da seleção portuguesa feminina, por estar lesionada, sendo substituída pela defesa Alícia Correia na dupla jornada de qualificação para o Mundial2027, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Telma Encarnação foi dispensada, esta terça-feira, do estágio da seleção nacional feminina AA, após ter sido considerada inapta pelo Departamento de Saúde e Performance da FPF", indicou a federação, em comunicado.

A avançada madeirense do Sporting é, assim, baixa para os dois primeiros jogos de qualificação de Portugal para o próximo Campeonato do Mundo, frente à Finlândia e à Eslováquia.

"Para colmatar esta ausência na equipa das quinas, o selecionador Francisco Neto chamou Alícia Correia, do Sporting de Braga, que se juntará esta quarta-feira à equipa nacional", acrescenta a nota da FPF.

A seleção portuguesa feminina concentrou-se hoje para a dupla jornada do Grupo B3 da Liga das Nações, que marca o início da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027, na qual irá enfrentar a Finlândia, em 03 de março, pelas 18:45, no Estádio do Vizela, e a Eslováquia, em 07 de março, às 16:00, no Estádio Cidade de Barcelos.

- Lista de 25 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto, Can).

- Defesas: Alicia Correia (Sporting de Braga), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Joana Marchão (Servette, Sui).

- Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Francisca Nazareth (FC Barcelona, Esp), Nádia Bravo (Sporting de Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita).

- Avançadas: Ana Capeta (Juventus, Ita), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal, Ara), e Lúcia Alves (Benfica).