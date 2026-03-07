3.500 pessoas chegaram ao Funchal a bordo do 'MSC Musica'
O navio 'MSC Musica' está a realizar a habitual operação semanal de turnaround parcial, no porto do Funchal, onde chegou pelas 8 horas, com 3.462 pessoas a bordo (2.519 passageiros e 955 tripulantes), vindos de Las Palmas de Gran Canaria.
O navio parte pelas 17 horas, rumo a Santa Cruz de Tenerife, sendo que durante a escala no Funchal vão entrar 342 novos passageiros e deixar o navio 345 pessoas. O 'MSC Musica' está a realizar cruzeiros de uma semana no itinerário Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Madeira.
O porto do Funchal recebe amanhã, domingo, o 'Costa Fortuna', que vem também realizar uma pequena operação de turnaround.