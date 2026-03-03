Companhia de transporte marítimo MSC cancela todas as viagens ao Golfo Pérsico

A companhia marítima MSC, uma das maiores do mundo, anunciou hoje o cancelamento de todas as viagens já iniciadas com destino ao Golfo Pérsico, devido à escalada do conflito no Médio Oriente.

A decisão, anunciada dois dias depois de a MSC ter ordenado uma suspensão temporária da circulação pelo estreito de Ormuz, afeta todos os seus navios, tanto na costa como no mar, de acordo com um comunicado da multinacional.

Os navios já em rota serão desviados para o porto seguro mais próximo, onde a sua carga será colocada à disposição dos clientes ou poderá ser levada para outros destinos mediante pagamento, e será cobrada uma sobretaxa de 800 dólares por cada contentor, a fim de cobrir os custos decorrentes desses desvios, alertou a MSC, citada pela agência EFE.

"A MSC lamenta sinceramente esta decisão, tomada devido a circunstâncias excecionais fora do seu controlo", indicou o comunicado da empresa, com sede em Genebra.

No domingo, tanto a MSC como a Maersk, suspenderam as operações no estreito de Ormuz, fechado ao tráfego devido ao conflito entre o Irão, os Estados Unidos e Israel.

Num comunicado publicado no seu 'site', nessa altura, a MSC garantiu que, "como medida de precaução, suspendeu todas as reservas para o transporte global de cargas pela região do Médio Oriente até novo aviso".

A Maersk, por seu lado, também anunciou a suspensão de "todas as travessias de navios no Estreito de Ormuz até novo aviso" e alertou os clientes que "os serviços que fazem escala nos portos do Golfo Pérsico podem sofrer atrasos, desvios ou ajustes de horário".

Vários navios informaram, no sábado, terem recebido transmissões da Marinha iraniana a informar que está proibido o trânsito pelo Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do consumo global de petróleo.

Os principais operadores e companhias marítimas suspenderam as operações em Ormuz e as seguradoras suspenderam a sua cobertura na zona.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

O Irão respondeu com ataques contra vários países da região, como os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein e o Kuwait.