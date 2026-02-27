Vinho de Missa da Madeira à venda na Sé

O Vinho de Missa Madeira, produzido pela Justino’s para a Diocese do Funchal, já se encontra à venda na loja de velas da Sé, depois de ter sido oficialmente apresentado em Janeiro último.

Conforme noticiou o DIÁRIO na altura, o vinho foi especialmente criado para a celebração da Eucaristia, tendo sido produzidas, numa primeira fase, 600 garras de Vinho de Missa Madeira.

“Após a apresentação, o vinho de missa Madeira da Justino’s será comercializado, passando a estar disponível para a celebração da Eucaristia”, revelava a Justino’s em Janeiro. Agora, conforme constatou o DIÁRIO, o produto pode ser adquirido na loja de artigos religiosos da Catedral funchalense pelo valor de 6 euros.

Responder a uma “grande falta”

Segundo a informação divulgada pela Justino’s, a criação do vinho teve como objectivo colmatar uma lacuna existente na Região. “Este Vinho de Missa Madeira vem responder a uma grande falta, uma vez que a maioria dos sacerdotes celebra geralmente com Vinho de Missa do Porto”, referia a empresa em nota emitida, sublinhando que, numa terra com forte tradição vínica, fazia sentido produzir localmente o vinho destinado à Eucaristia.

Produzido a partir da casta Tinta Negra, em estilo meio seco, o vinho foi elaborado tendo em atenção as exigências e condições previstas pelo Código de Direito Canónico para o vinho utilizado na celebração da Missa. Entre os critérios apontados está o facto de ser “vinho genuíno, fruto da videira, sem adições”, e com características que assegurem a sua conservação após a abertura da garrafa.

Chancela episcopal e críticas

O rótulo identifica o produto como “Vinho da Madeira. Vinho de Missa”, enquanto no contra-rótulo surge um texto da autoria do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, incluindo uma citação do versículo onde Jesus toma o cálice e o dá a beber.

Durante a apresentação do produto e em declarações aos jornalistas, D. Nuno Brás considerou que “não havia nenhuma razão para não termos um vinho de missa produzido aqui na Região”, lembrando que o vinho utilizado na celebração eucarística “não cai do céu” e tem necessariamente de ser produzido e adquirido.

A iniciativa não reuniu consenso absoluto. O padre José Luís Rodrigues manifestou, através das redes sociais, a sua reprovação quanto ao uso do logótipo da Diocese, considerando que tal associação poderia confundir a dimensão pastoral com uma iniciativa de carácter comercial.

Apesar das críticas, o novo vinho já está no mercado.