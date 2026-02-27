"Esta foi uma semana de reflexão"
Tiago Margarido acredita que o Nacional poderá alcançar um resultado positivo no jogo de amanhã com o Sp. Braga, encontro da 24.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 18h00, no Estádio da Madeira.
“Temos mais uma oportunidade para somar três pontos e estamos apenas focados nisso. Não estamos a olhar para os outros jogos da jornada nem a fazer comparações. Sabemos é que temos que chegar à última jornada com os pontos suficientes para alcançarmos os nossos objectivos. Esta foi uma semana de reflexão que fez com cada um de nós percebesse onde pode melhorar. A equipa trabalhou bem, trabalhou afincada e com uma crença muito grande que vai dar uma excelente resposta no próximo jogo.”
Perante o poderio bracarense, Tiago Margarido apela ao apoio vindo das bancadas:
“Vamos jogar frente um adversário que tem um dos maiores investimentos da sua história. Para nós conseguirmos superarmo-nos e equiparmo-nos à mais-valia que vamos ter pela frente, só com a força dos nossos adeptos, com esse incentivo extra, poderemos alcançar um bom resultado. Juntos vamos ser mais fortes”, garante o treinador do Nacional.