Comité Olímpico iraniano insta COI a sancionar Estados Unidos e Israel

O Comité Olímpico do Irão instou hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) a impor sanções aos Estados Unidos e a Israel pelos ataques que mataram civis e atletas iranianos e que destruíram infraestruturas desportivas do país.

Numa carta endereçada também ao Conselho Olímpico da Ásia, o organismo iraniano pede uma investigação sobre "as graves violações da trégua olímpica e atos de agressão" à comunidade e instalações desportivas do Irão.

O Comité Olímpico iraniano exorta as autoridades desportivas mundiais a atuar de acordo com os princípios de paz, dignidade humana e proteção dos atletas consagrados na Carta Olímpica.

Na missiva dirigida ao diretor de relações dos Comité Olímpicos Nacionais do COI, James Macleod, e ao diretor-geral do Conselho Olímpico da Ásia, Husain Al Musallam, o organismo apela a que sejam exigidas responsabilidades tanto aos Estados Unidos como a Israel pelos ataques que mataram atletas e devastaram recintos desportivos iranianos.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

A carta lembra que esta ação ocorreu durante o período de trégua olímpica, em vigor desde sete dias antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina (decorreram entre 06 e 22 de fevereiro) até sete dias depois da conclusão dos Jogos Paralímpicos italianos, que terminam em 15 de março.

O comité iraniano alude ao elevado número de mortos destes ataques -- são mais de mil -- e menciona especificamente um ataque a um pavilhão desportivo no sul do Irão, em que morreram 20 jogadoras de voleibol ainda adolescentes, e as mortes do lutador Mehdi Abdollahnejad e do próprio responsável pela Comissão de Ética da entidade.

A missiva recorda ainda que a Carta Olímpica apoia explicitamente a proteção da dignidade humana e a promoção da paz através do desporto, considerando que os ataques aos atletas durante este conflito representam uma violação a estes princípios.

Esta semana, o COI fez um apelo aos estados-membros das Nações Unidas para que apoiassem os desportistas qualificados para os Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina.

No entanto, já hoje, dia de arranque da competição, foi confirmado que Aboulfazl Khatibi Mianaei, o único iraniano qualificado, foi forçado a desistir de Milão-Cortina2026 devido à insegurança no Médio Oriente, que impediu a sua viagem para Itália.