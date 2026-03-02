Chefe da segurança iraniana afirmou que país está preparado para uma guerra longa

O chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, declarou hoje que o país está preparado para uma guerra longa, no terceiro dia do conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

"O Irão, ao contrário dos Estados Unidos, preparou-se para uma guerra longa", declarou Ali Larijani, na rede social X, em inglês.

O chefe do principal órgão de segurança do Irão já havia rejeitado, anteriormente, qualquer negociação com os Estados Unidos.

"Defenderemos ferozmente a nossa civilização de seis mil anos a qualquer custo e faremos com que os nossos inimigos se arrependam do seu erro de cálculo", afirmou ainda.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.