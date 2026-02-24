LaLiga regista cânticos violentos contra Vinícius Júnior em Osasuna

Cânticos com as expressões "Vinicius, morre" e "Asencio, morre", entoados por adeptos do Osasuna no jogo com o Real Madrid, foram incluídos na lista de incidentes violentos da 25.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

LaLiga registou ainda insultos dirigidos ao clube madrileno e aos seus adeptos, além do lançamento de garrafas de água e bolas de praia para o relvado.

A entidade que dirige o futebol profissional espanhol registou um total de 20 ocorrências no encontro disputado em El Sadar, entre as quais os cânticos dirigidos, em três momentos distintos da partida, a cada um dos dois jogadores do Real Madrid.

"Isto começa a parecer um labirinto. Onde está a saída? Estás assustado, a tua vida está em risco, mas alguém tem de puxar o gatilho, ETA, ETA, ETA!", é outro dos atos registados, ao minuto 46, igualmente da autoria dos adeptos locais.

No caso do internacional brasileiro Vinicius Júnior é a segunda vez que será vítima no espaço de poucos dias, já que em desafio da Liga dos Campeões acusou o benfiquista Gianluca Prestianni de racismo no desafio da Luz, após apontar o único golo do desafio, que os 'merengues' venceram, por 1-0.

Essa situação, que motivou reações à escala mundial, levou a UEFA a abrir um inquérito e, entretanto, a suspender o argentino por um jogo.

O jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da 'Champions', entre o Real Madrid e o Benfica, está marcado para quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.