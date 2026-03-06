Estradas da Madeira somam 63 acidentes na última semana

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira registou 63 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre 27 de Fevereiro e 5 de Março, segundo o mais recente balanço da sinistralidade divulgado pela autoridade.

No total, destes acidentes resultaram 23 feridos ligeiros, não tendo sido registados feridos graves nem vítimas mortais durante o período em análise.

Por concelhos, o Funchal voltou a concentrar o maior número de ocorrências, com 29 acidentes e 10 feridos ligeiros. Segue-se Santa Cruz, com 14 acidentes e quatro feridos ligeiros, e Machico, com seis acidentes e dois feridos ligeiros. Já em Ribeira Brava foram registados quatro acidentes que provocaram seis feridos ligeiros.

Quanto à tipologia dos sinistros, a maioria correspondeu a colisões, que totalizaram 50 ocorrências. Foram ainda contabilizados 10 despistes, um atropelamento e dois acidentes classificados como outros.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que resultaram na detenção de 11 pessoas por crimes rodoviários. Destas, oito foram detidas por condução sob o efeito do álcool, duas por condução sem habilitação legal e uma por desobediência, por conduzir um veículo apreendido.